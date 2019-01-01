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الاحتلال يهدم منزلا في خربة جبارة جنوب طولكرم

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلا في خربة جبارة جنوب طولكرم


طولكرم / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، منزلاً للمواطن محمد القط من أراضي العام 1948 على مدخل قرية جبارة جنوب محافظة طولكرم، وهو ضمن عدد من المنازل المهددة بالهدم في تلك المنطقة.

وقال رئيس مجلس قروي جبارة إحسان تحسين، "تفاجئنا بقوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات تحاصر المكان، كما أغلقت مداخل القرية من الجهتين الشرقية والغربية، ومنعت المواطنين من التنقل، وشرعت بهدم المنزل".

وأضاف أن أصحاب المنزل سكنوه قبل ثلاثة أيام بعد تجهيزه، إلا أنهم تفاجأوا بهدم المنزل المكون من طابق واحد.

وأوضح أن المنطقة تشهد عمليات هدم لمنازل بين الفترة والأخرى، حيث هدم الاحتلال في شهر نيسان/ابريل الماضي منزلا قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص، واستولت على "كرفانين" زراعيين لعائلة دسوقي أقامتهما على أرضها البالغ مساحتها 800 دونم.

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