هيئة الأسرى: محكمة عوفر ترفض استئناف الأسير مرعي وتبقي اعتقاله الإداري

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الثلاثاء، إن محكمة عوفر العسكرية، رفضت استئناف الهيئة المقدم لإنهاء الاعتقال الإداري للأسير الأردني عبد الرحمن مرعي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن قرار محكمة عوفر برفض الاستئناف، أرفق بتأكيد الاعتقال الإداري للأسير مرعي لمدة أربعة شهور.

وقالت: "إن الأسير مرعي يواجه أوضاعا صحية صعبة للغاية، فهو مصاب بسرطان في الخلايا الدهنية بالوجه منذ عام 2010، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته، ولإجراء فحوصات طبية دورية، لكن منذ اعتقاله تعرض لإهمال طبي، ولم تُجر له أي فحوصات طبية، ولم يُقدم له أي جرعات علاجية".

يذكر أن الأسير الأردني عبد الرحمن عدنان مرعي (29 عاما) والقابع حاليًّا في معتقل "عوفر" الإسرائيلي، اعتقل بتاريخ 2/9/2019 أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية عبر معبر الكرامة، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 4 شهور.