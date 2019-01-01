وزير الأشغال ومحافظ جنين يعلنان الانتهاء من أزمة شارع جنين – حيفا

جنين / سما /

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، ووزير الأشغال العامة والاسكان محمد زيارة، اليوم الثلاثاء، عن تعبيد وتزفيت شارع جنين– حيفا حتى مفترق دوار بلدة اليامون غرب جنين نهاية هذا العام، والعمل على إنجاز المشروع بالكامل حتى مفترق قريتي رمانة وزبوبا نهاية شهر نيسان من العام القادم بعد أن تم توفير الموارد المالية .

وأكد زيارة في لقاءاته والرجوب ورؤساء المجلس القروية غرب جنين في قاعة بلدية اليامون، إصرار الوزارة على تمكين الهيئات المحلية ورفع قدراتها ومساعدتها في مواجهة تحدياتها، وتوفير المشاريع لها بالإمكانيات المتوفرة، رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة حاليا، داعيا الهيئات إلى استغلال مواردها بشكل جيد لتخطي هذه الأزمة.

وأوضح، أن الأولويات حاليا للمناطق المهمشة والمهددة والمحاذية للاستيطان والجدار، لتعزيز صمود المواطنين فوق أراضيهم ومواجهة ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.

وناقش زيارة والرجوب وطواقم الوزارة مع المجالس التي تم زيارتها الاحتياجات التي تخص كل منها، وتركزت معظمها في مشاريع البنية التحتية والمخططات الهيكلية والمشاريع التنموية وفي المقدمة أزمة تنفيذ مشروع شارع حيفا الذي تشرف عليه وزارة الاشغال والمخاطر الناتجة عن وضعه الحالي .

وذكر زيارة، أن أزمة شارع حيفا انتهت أولا بعد أن تم إعلان مجلس الوزراء بالأمس عن صرف 40 مليون شيقل للمقاولين، مشيرا الى أنه وبعد الانتهاء من المشروع الأول للشارع بطول 5 كيلو متر حتى دوار اليامون ومن ثم تنفيذ تزفيت الشارع بالكامل من كافة احتياجاته، سيتم تنفيذه وإنجازه بالجودة المطلوبة قبل نهاية شهر نيسان من العام القادم، مشددا على أن المشاريع سيتم تنفيذها بعد أن تم حل جزء من الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة .

وأضاف: هذه هي رسالتنا اليوم للمواطن بأننا نقف معه ونتابع ونتلمس احتياجاته وهمومه، ولم نأت الى جنين إلا بعد أن حلت المشكلة بالكامل بتظافر الجهود مع كافة الجهات وفي المقدمة مع محافظ جنين الرجوب والذي تواصل معنا ومع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء للإسراع في تنفيذه، وعمل دراسة لكل ما يلزمه بعد التنفيذ للحد من الأخطار الناتجة عنه .

من جهته، قال الرجوب: "تم الاتفاق وكما أعلن المقاول عن إنهاء المشروع حتى نهاية شهر نيسان القادم"، ومثمنا دور رئيس الوزراء والوزير زيارة في متابعتهم حتى تم التوصل الى حل مشكلة الشارع.