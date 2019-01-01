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حركة الجهاد تدين مشاركة شخصيات من السلطة في مؤتمر "إسرائيلي"

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة الجهاد تدين مشاركة شخصيات من السلطة في مؤتمر "إسرائيلي"


غزة / سما /

ادانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشاركة شخصيات ومسؤولين من السلطة ومنظمة التحرير الفلسطيني مؤخرًا، باجتماعات لمؤتمر "إسرائيلي" في الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت الحركة في بيان مقتضب، "إنّ مشاركة شخصيات من السلطة في مؤتمر صهيوني في الولايات المتحدة داعم للاحتلال،ويكشف عن دور تطبيعي خطير"، مؤكدة أن ذلك يشكل التفافَا سافرًا على ثوابت الاجماع الفلسطيني الرافض لتلك اللقاءات التطبيعية.

وأوضحت حركة الجهاد، أنها ترفض أي تبرير لهذه المشاركة، في ظل تصاعد العدوان "الإسرائيلي"، ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، معتبرًا أياه عاراً على أصحابها.

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