حماس تكشف عن تفاصيل اجتماعها بوفد لجنة الانتخابات وتوجه رسالة لحركة فتح مفادها..

غزة / سما /

دعت "حماس"، اليوم الثلاثاء، السلطة وحركة "فتح" إلى المسارعة بالدعوة للقاء الوطني الشامل للتفاهم على حماية المشروع الوطني والنهوض به، وآليات إجراء الانتخابات بالشكل الذي يضمن نجاحها.

وقالت الحركة في بيان صحفي لها، إن الاجتماع الذي جرى بين قادة الفصائل الوطنية ووفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر في مقر الحركة بغزة أمس الاثنين ساده روح وطنية عالية ومسؤولة، وسط استشعار الكل الوطني بخطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات وتحديات محدقة، تستدعي على وجه السرعة دون تردد موقفًا وطنيًا جامعًا يحمي الشعب والقضية.

وأوضحت أن جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية كافة عبّرت خلال اللقاء عن دعمها لموقف وطني محدّد يقوم على الإيجابية والمرونة، وقامت بتسليم رئيس لجنة الانتخابات المركزية "موقفًا وطنيًا مسؤولًا" لينقله إلى رئاسة السلطة في رام الله.

وأضافت أن الفصائل كافة استندت في موقفها الوطني الجامع إلى "ضرورة عقد لقاء وطني شامل ومقرر كممر إجباري لازم لضمان انتخابات وطنية تجمع شعبنا ولا تفرقه، وتنهي الانقسام ولا تكرسه".

وتابعت في بيانها: "أجمع الكل الوطني على أن تزامن الانتخابات أو تواليها ليس عائقًا إذا تحقق التوافق الوطني على ضمان سلامتها والاعتراف بنتائجها".

وأشارت حماس إلى أنّها عقدت منذ يوم الخميس 24/10/2019م وحتى الأحد 27/10/2019م سلسلة من الاجتماعات المكوكية والمكثفة مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية كافة بغرض التشاور والتنسيق؛ لإنجاح زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية.

وبحسب ما جاء في البيان، فإن هذه اللقاءات بينها وبين الفصائل تميّزت بقدر عالٍ من الصراحة والوضوح والتفاهم المشترك، وقد عبرت حماس خلال هذه اللقاءات عن التزامها الثابت بتحقيق الوحدة، وإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني للتفرغ لمواجهة الأخطار المحدقة.

وترى حماس أن "الإجماع الفلسطيني المتحقق اليوم يفرض التزامًا واضحًا من السلطة وحركة فتح بهذا الموقف، والمسارعة إلى الدعوة للقاء الوطني الشامل والمقرر ليتم التفاهم على حماية المشروع الوطني والنهوض به، وعلى آليات إجراء الانتخابات بالشكل الذي يضمن نجاحها لتكون انطلاقة ومدخلًا لترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة؛ ليسهل هذا اللقاء الوطني إصدار المراسيم اللازمة لإجراء الانتخابات".

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، قد أكد أمس الإثنين، تمسك الحركة وجاهزيتها للدخول في انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني).

وقال هنية خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه وفد لجنة الانتخابات:" إننا جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات، ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية، مضيفًا أنه ليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة.

فيما قال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر: "نحن الآن سائرون في اتجاه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ونأمل في المستقبل أن نجري انتخابات مجلس وطني".

وأضاف ناصر: "سعدنا بلقاء هنية وباقي الفصائل واتفقنا على عدد من البنود المتعلقة بالانتخابات والموقف الوطني، وسنعود لرام الله غدًا، وأملنا أن تعود اللحمة الوطنية بتكاتف الجميع".

وفيما يلي نص بيان حركة حماس حول زيارة لجنة الانتخابات المركزية لغزة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

استقبلت قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مكتبها بقطاع غزة أمس الإثنين 28/10/2019م قادة الفصائل الوطنية الفلسطينية، ووفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة السيد د. حنا ناصر؛ لمناقشة الموقف الفلسطيني من الدعوة للانتخابات العامة التي أطلقها السيد محمود عباس من منبر الأمم المتحدة يوم الخميس 26/09/2019م، وقد سادت الاجتماع روح وطنية عالية ومسؤولة، وسط استشعار الكل الوطني بخطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات وتحديات محدقة، تستدعي على وجه السرعة دون تردد موقفًا وطنيًا جامعًا يحمي الشعب والقضية.

وقد عبرت جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وفصائل المقاومة الفلسطينية كافة، عن دعمها لموقف وطني محدد يقوم على الإيجابية والمرونة تماشيًا مع مصالح شعبنا العليا، ولقد تسلّم السيد حنا ناصر موقفًا وطنيًا مسؤولًا لينقله لرئاسة السلطة في رام الله، حيث استند الموقف الوطني الجامع إلى ضرورة عقد لقاء وطني شامل ومقرر كممر إجباري لازم لضمان انتخابات وطنية تجمع شعبنا ولا تفرقه، وتنهي الانقسام ولا تكرسه.

وقد أجمع الكل الوطني على أن تزامن الانتخابات أو تواليها ليس عائقًا إذا تحقق التوافق الوطني على ضمان سلامتها والاعتراف بنتائجها.

إن حركة حماس تؤكد هذا الموقف الجامع الذي تسلَّمَه السيد حنا ناصر أمس، وكانت قيادة الحركة وقبيل قدوم وفد لجنة الانتخابات المركزية، قد عقدت منذ الخميس 24/10/2019م وحتى الأحد 27/10/2019م سلسلة من الاجتماعات المكوكية والمكثفة مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية كافة بغرض التشاور والتنسيق؛ لإنجاح زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية، وتميزت هذه اللقاءات بقدر عالٍ من الصراحة والوضوح والتفاهم المشترك، وقد عبرت حماس خلال هذه اللقاءات عن التزامها الثابت بتحقيق الوحدة، وإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني للتفرغ لمواجهة الأخطار المحدقة.

شعبنا الصابر البطل

لقد بات الموقف واضحًا، والإجماع الفلسطيني المتحقق اليوم يفرض التزامًا واضحًا من السلطة وحركة فتح بهذا الموقف، والمسارعة إلى الدعوة للقاء الوطني الشامل والمقرر ليتم التفاهم على حماية المشروع الوطني والنهوض به، وعلى آليات إجراء الانتخابات بالشكل الذي يضمن نجاحها لتكون انطلاقة ومدخلًا لترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة؛ ليسهل هذا اللقاء الوطني إصدار المراسيم اللازمة لإجراء الانتخابات.

المجد والخلود لشهداء شعبنا الأبرار

الحرية للأسرى الأبطال

ولا خيار ولا سبيل إلا بتحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الثلاثاء: الأول من ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 29 أكتوبر 2019م