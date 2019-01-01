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"رويترز": الحريري ربما يقدم استقالته اليوم أو غدا

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رويترز": الحريري ربما يقدم استقالته اليوم أو غدا


سما / وكالات/

قالت وكالة "رويترز"، إن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري يتوجه ربما للاستقالة اليوم أو غدا.

ومن المقرر أن يتوجه الحريري بكلمة إلى اللبنانيين بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مراسلنا.

وقال مصدر مسؤول لـ"رويترز" إن "الحريري يتجه نحو الاستقالة وهو ما قد يعلنه يوم الثلاثاء أو الأربعاء في الوقت الذي تسيطر فيه الاحتجاجات على البلاد للأسبوع الثاني".

وقال مراسلنا في بيروت، إن مجموعة من المواطنين اشتبكت مع المحتجين عند جسر الرينغ، الذي يربط بيروت بمحيطها، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل.

بدورها نقلت "رويترز" عن شهود عيان قولهم، إن مؤيدي "حزب الله" وحركة "أمل" اشتبكوا مع محتجين عند حاجز على الطريق في بيروت وهدموا خيامهم وقادوا الشرطة للتدخل.

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