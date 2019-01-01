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كهرباء غزة توضح حقيقة اعتمادها جدول جديد في فصل الشتاء

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة توضح حقيقة اعتمادها جدول جديد في فصل الشتاء


غزة / سما/

نفت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، اليوم الثلاثاء، قيامها باعتماد جدول جديد لساعات الفصل والوصل في القطاع خلال فصل الشتاء.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة محمد ثابت في تصريح صحفي، إن شركة الكهرباء تعكف حالياً على دراسة إزاحة الجدول ساعة واحدة تماشياً مع مناشدات المواطنين وبعض المؤسسات.

ونوه إلى أن شركة الكهرباء تأخذ تلك المطالبات بجدية، مستدركاً: "لكن يجب استيفاء متطلبات تلك الدراسة من تبعات مالية وإدارية وفنية وكذلك عدم تأثيرها على مصالح بعض المواطنين والمؤسسات الاخرى".

وأضاف ثابت: "إذا وجدت الشركة بأن ذلك مع الصالح العام فلن تتوانى في تطبيق عملية الإزاحة"، لافتا إلى أن "القرار مرهون باستكمال الدراسة وسيكون القرار متماشياً مع الصالح العام".

ووفق ثابت، فإن الإزاحة للجدول تعني أن يتم جلب الكهرباء لمنطقة ما الساعة التاسعة والنصف مساء بدلاً من الساعة العاشرة والنصف وهكذا.

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