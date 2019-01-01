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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة أسماء وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاربعاء، مشيرة إلى أن السفر سيكون للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر حتى رقم (85) من كشف (24/10).

ودعت الوزارة المسافرين لضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة الالتزام بموعد السفر حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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