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الوزير: نعمل بكل جهد لإيصال صوت "أهالي شهداء وجرحى غزة" للرئيس

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير: نعمل بكل جهد لإيصال صوت "أهالي شهداء وجرحى غزة" للرئيس


غزة / سما /

اجتمعت اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى، بالشراكة مع التجمع الوطني لأسر الشهداء، يوم أمس، مع رئيسة مؤسسة الشهداء والجرحى انتصار الوزير ( أم جهاد) في غزة.

وحضر الاجتماع، أهالي شهداء وجرحى عدوان (2014) والمقطوعة رواتبهم، وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

وجرى العمل على عقد اجتماع بين اللجنة الوطنية ورئيس الحكومة محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وصولاً إلى حل القضية.

وبدورها، قالت الوزير إن المؤسسة أنشأت لرعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى منذ عام 1966، وهي مسؤولة عنها.

وأضافت:" نحن استمرينا تطوعا من أجل حقوق أسر الشهداء وخدمتهم، ونحن جزء منهم".

وتابع:" نعمل بكل جهد من أجل إيصال صوت أهالي الشهداء والجرحى للرئيس، وسنجدد مطالبتنا كتابيا وخطابيا له".

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