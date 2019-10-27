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غزة: التعليم تعلن موعد امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: التعليم تعلن موعد امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة


غزة / سما /

أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الثلاثاء، عن عقد امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة الاستكمالية يوم السبت 7/12/2019 للطلبة الذين لم يستكملوا في مبحث أو مبحثين حيث ستبدأ جلسة الامتحان الساعة التاسعة صباحاً.

ودعت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، الطلبة الراغبين بالتقدم لهذه الدورة التسجيل في مديريات التعليم بدءاً من يوم الأحد 27/10/2019 لغاية يوم الأحد 17/11/2019 علماً بأن التسجيل سيكون الكترونياً ويرفق بطلب الاشتراك أربعة صور شخصية حديثة وصورة عن الهوية الشخصية.

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