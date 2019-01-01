"تكافل" تنشر أسماء المراكز المنفذة لمشروع "النظارات الطبية" بقطاع غزة

غزة / سما /

نشرت اللجنة الوطنية والإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، اليوم الثلاثاء، أسماء المراكز التي سيتم من خلالها تنفيذ مشروع النظارات الطبية في قطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، "إن المراكز التي سيتم من خلالها تنفيذ مشروع النظارات الطبية، ستكون اليوم الساعة العاشرة صباحاً في كل محافظات قطاع غزة، وُزعت كالآتي:

مراكز مدينة رفح هي: مركز الجود، ومركز نضال قشطة مقابل مطعم فيستا، ومركز شمس تل السلطان.

وأوضحت مراكز التوزيع في مدينة خانيونس هي: مركز الجود-مقابل مسجد السنة، مركز نيو فيجن-شارع الميكانيكية، مركز أحمد عابد.

أما مراكز منطقة الوسطى فهي: مركز رؤيا للبصريات-دير البلح-مفترق السلام، مركز اوبتكس-النصيرات-مقابل استديو الأشقر، مركز الحسام الطبي-دير البلح-أول الشارع التجاري.

أما مراكز مدينة غزة هي: مركز عودة للبصريات -النصر -مقابل بنك فلسطين، مركز الجود-مفترق ضبيط، مركز أوبتكانا-الجندي المجهول -مقابل بنك القاهرة عمان.

ونوهت إلى أن مراكز الشمال هي: مركز عودة-مقابل مطعم السوري-شارع الترنس، مركز الجود للبصريات-معسكر جباليا-محطة تمراز، مركز البرعي-معسكر جباليا-محطة تمراز.

في وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية والإسلامية "تكافل"، عن انطلاق مشروع توزيع النظارات الطبية اليوم الثلاثاء في قطاع غزة، بتمويل من دولة الإمارات المتحدة.

ويأتي ذلك ضمن المشروع الصحي الذي تنفذه تكافل لمساعدة محتاجي قطاع غزة، بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.