ضبط 2000 لتر سولار غير قانوني في الخليل

الخليل / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة الخليل تمكن، ظهر اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جهاز الشرطة، من ضبط 2000 لتر سولار غير قانوني داخل إحدى المركبات.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط الكمية المذكورة، واستدعاء جهة الاختصاص في هيئة البترول، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

واهاب الجهاز بالمواطنين بضرورة التبليغ عن مهربي الوقود المغشوش، وغير المطابق للمواصفات، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الفيسبوك، لما يلحقه من أضرار على خزينة الدولة وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة.