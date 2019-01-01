  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين ووزارة العدل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع وزارة العدل الفلسطينية، في مقر الوزارة برام الله.

وأكد وزير العدل محمد الشلالدة، أهمية المذكرة لحماية الجسم الصحفي الفلسطيني محلياً ودولياً، من خلال تعزيز مكانة ودور الصحفي قانونياً ومجتمعياً، مشددا على دور وزارة العدل في دعم واسناد القوانين الاعلامية التي تؤطر لصحافة حرة ونزيهة.

وشدد على أن القوانين والتشريعات العالمية تكفل حرية الرأي والتعبير، وقال: "نحن في فلسطين على طريق بناء  الدولة الفلسطينية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وترسخ مفاهيم وقيم العدالة في المجتمع".

وأشار الشلالدة الى أن الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي لا بد أن يتم فضحها بالمساءلة القانونية الدولية وفق الطرق والاجراءات القانونية الدولية المتبعة، ومن خلال القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الفرد وتحمي المجتمع الصحفي ككل.

من جهته، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن وزارة العدل من المؤسسات العريقة، والاتفاق يفتح الباب أمام الصحفيين، من اجل المضي قدماً باتجاه اعلام فلسطيني حر يقود الى حرية رأي وتعبير ديمقراطية، عبر سن التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاعلامية والصحفية.

ووصف الاتفاقية بانها واحدة من أهم الاتفاقيات التي توقعها النقابه وتفتح الباب امام تعاون مثمر لصالح النقابة والصحفيين وترسيخ القانون والعدالة في فلسطين.

ونوه ابو بكر إلى أن النقابة بصدد العمل مع وزارة العدل محلياً ودولياً، لانشاء وحدة متابعة وتنسيق من أجل التعاون ما بين النقابة والوزارة، لخلق جسور تعاون بين الطرفين، مؤكداً ان الطرفين على طريق خلق مفهوم وتخصص الصحافة القضائية والعدلية في فلسطين.

#نقابة الصحفيين #وزارة العدل

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن اغتياله : عميل سرق "الملابس الداخلية" للبغدادي وكشف مكانه

غزة: بشكل مفاجئ رفع يافطات #جاهزين للانتخابات

حنا ناصر: اتفقنا على عدة بنود مع الفصائل ونقترب من الانتخابات كثيرًا

فُقدت آثاره أمس.. الجندي الإسرائيلي المفقود عُثر عليه قتيلً

مقتل اسرائيلي سقط في برية شرق بيت لحم و فقدان 31 اخرون

ملادينوف: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال "سيئة" ويوجه رسالة للفصائل مفادها..

غانتس: لا تقدم مع نتنياهو وأجواء إيجابية مع ليبرمان

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

"يديعوت": هكذا سيترك الرئيس عباس ساحة الضفة.. علينا الاستعداد

قناة عبرية : حل أزمة العجول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والحكومة تنفي

تفاصيل جديدة عن اغتياله : عميل سرق "الملابس الداخلية" للبغدادي وكشف مكانه

السنوار يوجه دعوة الى الرئيس محمود عباس للقدوم إلى غزة

وزيرة خارجية السويد الجديدة: حركة المقاطعة (BDS) شرعية وليست معادية للسامية