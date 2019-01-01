نقابة الصحفيين ووزارة العدل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

رام الله / سما /

وقعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع وزارة العدل الفلسطينية، في مقر الوزارة برام الله.

وأكد وزير العدل محمد الشلالدة، أهمية المذكرة لحماية الجسم الصحفي الفلسطيني محلياً ودولياً، من خلال تعزيز مكانة ودور الصحفي قانونياً ومجتمعياً، مشددا على دور وزارة العدل في دعم واسناد القوانين الاعلامية التي تؤطر لصحافة حرة ونزيهة.

وشدد على أن القوانين والتشريعات العالمية تكفل حرية الرأي والتعبير، وقال: "نحن في فلسطين على طريق بناء الدولة الفلسطينية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وترسخ مفاهيم وقيم العدالة في المجتمع".

وأشار الشلالدة الى أن الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي لا بد أن يتم فضحها بالمساءلة القانونية الدولية وفق الطرق والاجراءات القانونية الدولية المتبعة، ومن خلال القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الفرد وتحمي المجتمع الصحفي ككل.

من جهته، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن وزارة العدل من المؤسسات العريقة، والاتفاق يفتح الباب أمام الصحفيين، من اجل المضي قدماً باتجاه اعلام فلسطيني حر يقود الى حرية رأي وتعبير ديمقراطية، عبر سن التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاعلامية والصحفية.

ووصف الاتفاقية بانها واحدة من أهم الاتفاقيات التي توقعها النقابه وتفتح الباب امام تعاون مثمر لصالح النقابة والصحفيين وترسيخ القانون والعدالة في فلسطين.

ونوه ابو بكر إلى أن النقابة بصدد العمل مع وزارة العدل محلياً ودولياً، لانشاء وحدة متابعة وتنسيق من أجل التعاون ما بين النقابة والوزارة، لخلق جسور تعاون بين الطرفين، مؤكداً ان الطرفين على طريق خلق مفهوم وتخصص الصحافة القضائية والعدلية في فلسطين.