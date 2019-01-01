حمد تبحث مع مديرة عمليات الأونروا التعاون في قضايا النوع الاجتماعي

رام الله / سما /

بحثت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الثلاثاء، مع مديرة عمليات الأونروا في الضفة الغربية غوين لويس، آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الاجتماعي.

وأكدت حمد أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وخصوصية دورها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، واستمراريته لحين حل قضية اللاجئين بشكل عادل، بناءً على قرارات الشرعية الدولية.

وأضافت: إننا في الإطار الحكومي والسياسي والوطني، نقدر الجهود التي تبذلها الأونروا لكافة اللاجئين الفلسطينيين، سواء كانوا في مخيمات اللجوء أو في دول الشتات، خاصة في لبنان وسوريا والأردن.

وشدّدت حمد على أهمية التعاون والتكامل في الأدوار لخدمة النساء في المخيمات، ووضع آليات لتضمين وضع المرأة اللاجئة في التقارير الوطنية المتعلقة بالقرار 1325، وسيداو، لدولة فلسطين.

وقدمت لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على صعيد السياسات والقوانين التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً واقتصاديا واجتماعيا، ومناهضة العنف ضد المرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وفي مواقع صنع القرار، وتفعيل دور وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، والأجهزة الأمنية والمؤسسات.

وتحدثت حمد عن أبرز المحاور التي تعمل عليها الوزارة حالياً بالتعاون مع الشركاء ومنها المرصد الوطني للعنف لتقديم رقم وطني شمولي، ومسح العنف، واللجنة الاستشارية للوزارة.

بدورها أعربت لويس، عن شكرها للدور الذي قامت به دولة فلسطين، في المشاورات التي عقدت في نيويورك، لدعم استمرارية عمل الأونروا، وتوفير الأموال من الدول الأوروبية والعربية، لمعالجة التقليصات في موازنة الأونروا.

وأكدت استعداد الأونروا للتعاون التام مع الوزارة في كافة الخدمات التي تقدمها الأونروا للنساء والفتيات في المخيمات، التعليمية، والصحية، والتمكين الاقتصادي، ومناهضة العنف.