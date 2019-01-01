مورينيو يتصدر قائمة أكثر المدربين إنفاقاً في الميركاتو

وكالات / سما /

نشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً يستعرض قائمة أكثر المدربين إنفاقاً على التعاقد مع اللاعبين خلال مسيرتهم الاحترافية مع جميع الأندية التي أشرفوا على تدريبيها.

وتربع المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو على صدارة القائمة بإجمالي إنفاق وصل إلى مليار و100 مليون يورو، وذلك يشمل الصفقات التي أبرمها مع بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويأتي غريمه التقليدي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المرتبة الثانية بمليار 50 مليون يورو، ومن المعروف عن المدرب الإسباني أنه ينفق ببذخ في سوق الانتقالات لتدعيم جميع المراكز في الملعب.

وهناك نقطة مهمة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ألا وهي مدة المسيرة التدريبية لكل مدرب، فآرسين فينجر مثلاً أنفق 610 مليون يورو، لكن هذا المبلغ صرفه على مدار 35 عاماً، بينما صرف دييجو سيميوني مثلاً 650 مليون في ربع هذه المدة.

ولو أخذنا المدة الزمنية للمدربين، فسنجد أن بيب جوارديولا هو الأكثر إنفاقاً فعلياً، حيث يبلغ معدل إنفاقه في العام الواحد 95 مليون يورو، مقابل 64 مليون للسبيشل ون.

صفقات مورينيو مع ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد تضعه في المرتبة الأولى

جوزيه مورينيو: مليار 103 مليون يورو

بيب جوارديولا: مليار و49 مليون يورو

ماسيميليانو أليجري: مليار يورو

مانويل بيليجريني: 931 مليون يورو

كارلو أنشيلوتي: 892 مليون يورو

أوناي إيمري: 688 مليون يورو

دييجو سيميوني: 654 مليون يورو

روبرتو مانشيني: 638 مليون يورو

أنتونيو كونتي: 633 مليون يورو

آرسين فينجر: 617 مليون يورو

يورجن كلوب: 618 مليون يورو

إرنستو فالفيردي: 559 مليون يورو

رودي جارسيا: 496 مليون يورو

لوسيانو سباليتي: 489 مليون يورو

ليوناردو جارديم: 454 مليون يورو