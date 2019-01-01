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أبو عمرو يطلع الممثل السويسري على آخر التطورات

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، اليوم الثلاثاء، الممثل السويسري لدى فلسطين جوليان توني، على آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات العامة التي دعا لها السيد الرئيس محمود عباس.

وأكد أبو عمرو خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه برام الله، أهمية إجراء هذه الانتخابات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، داعيا الممثل السويسري أن تقوم سويسرا وجهات دولية أخرى بالمشاركة في الإشراف على هذه الانتخابات ودعمها.

من جانبه، شدد توني على أهمية التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مؤكدا  استعداد سويسرا لتقديم كل ما يلزم لإنجاح الانتخابات الفلسطينية.

#زياد أبو عمرو

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