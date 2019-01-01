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ممثلة مصرية تهاجم جورج قرداحي

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلة مصرية تهاجم جورج قرداحي


وكالات / سما /

هاجمت الفنانة المصرية رندة البحيري الإعلامي اللبناني جورج قرداحي على خلفية انتقاده الإعلامية ريهام سعيد.

وكتبت البحيري على “فيسبوك”: “لا يكونش جورج قرداحي افتكر إن له قيمة وصدق لما حبيناه أيام البرنامج الوحيد اللي إحنا نعرفهوله” .

وتابعت: “ده إحنا اللي عملنالك سعر أنا مشوفتلكش حاجة عليها القيمة ولا شوفتلك برنامج بتطلع تتكلم فيه حضرتك. كل برامجك بتاعة مسابقات الإعداد هو اللي محفظك هتقول ايه”.

وكان قرداحي قد أثار جدلا عندما علق على التصريحات الصادمة التي أدلت بها سعيد في إحدى حلقات برنامجها بشأن مرضى السمنة. وقال: “في مصر بيقولوا حاجة حلوة.. تستحق تنضرب بالجزمة”.

#جورج قرداحي #رندة البحيري #ريهام سعيد

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