عروس تُدفن في ثوب زفافها بعد تعرضها للطعن

وكالات / سما /

عندما وقع اختيار عروس أمريكية على الثوب الذي تخطط لارتدائه في حفل زفافها، لم تكن تتوقع أن يكون هذا الثوب الكفن الذي ستدفن به، بعد تعرضها للطعن قبل موعد الزفاف.



أمضى دانييل هينكابي شهوراً في التخطيط للطريقة المثالية للتقدم للزواج من ويندي (35 عاماً)، ولأنها كانت ذكية وسريعة البديهة، لم يكن من السهل مفاجأتها، وكان يعلم أن أي خطة في عطلة نهاية الأسبوع ستكون مكشوفة، لذلك اختار ساعة الغداء في وسط الأسبوع.



ووجد دانييل مكاناً مثالياً في العاصمة واشنطن بالقرب من درج حجري هادىء، داخل حديقة جميلة، تؤدي إلى شرفة تطل على مناظر خلابة لعرض الزواج الرومانسي.



بعد أيام قليلة من عرض الزواج، اختارت ويندي ثوب الزفاف، وبدا أن الأمور تسير على ما يرام، لإقامة حفل زفاف مثالي، يحضره جميع الأهل والأصدقاء، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.



لكن الأمور أخذت منحى مأساوياً، فبعد 6 أيام من عرض الزواج، أخبرت ويندي دانييل أنها ستجري استعداداً لماراثون بوسطن، وستلتقي به في تلك الليلة لتناول العشاء.



عند الساعة التاسعة مساء بدأ دانييل يشعر بالقلق، فلم ترد ويندي على اتصالاته ورسائله، فاستخدم تطبيقاً لتتبع هاتفها، واكتشف أنها على بعد مبنيين فقط، وفي نفس الوقت، كان رواد أحد المطاعم يتناولون عشاءهم، عندما دخلت ويندي وهي تنزف بشدة، فهرع العديدون لمساعدتها.



واكتشف دانييل أن ويندي تعرضت للطعن في الشارع، وفارقت الحياة متأثرة بالجراح الخطيرة التي أصيبت بها، على الرغم من بذل الأطباء كل ما يستطيعون لإنقاذها، حيث طُعنت 6 مرات في الرأس والعنق والظهر.



وتمكنت الشرطة في وقت لاحق من تحديد المهاجم، حيث أظهرت كاميرات المراقبة وجود لص مسلح يسرق من متجر قريب قبل وقوع الجريمة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.