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مصير البشرية مرتبط بالنحل

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصير البشرية مرتبط بالنحل


وكالات / سما /

أعلن عالم الحشرات جورج ماكهافن من جامعة أوكسفورد، أن مصير البشرية قد يصبح مهددا، إذا استمرت أعداد النحل بالانخفاض.

وقال موضحا في مقابلة مع مجلة Bored Panda، لقد ظهر تنوع الحياة على الأرض بالذات بفضل التعايش الحرج مع الحشرات، وخاصة النحل، الذي يتزامن أصله مع انتشار النباتات المزهرة قبل حوالي 100 مليون سنة. النحل يلعب دورا مهما في البيئة العالمية- بحسب ماكهافن.

وأضاف "من دون النحل كان علينا أن نغير جذريا عاداتنا الغذائية. لأن عدم وجود النحل يعني عدم وجود الزهور والفواكه والخضروات".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة الروسية اعلنت في شهر يونيو الماضي عن موت مجاميع كبيرة من النحل في 25 مقاطعة روسية بسبب الاستخدام غير الصحيح لمبيدات الحشرات.

وقال لوجكوف عمدة موسكو السابق معلقا على بيان نشرته وزارة الزراعة إن المشكلة تفاقمت في العام الجاري لتكتسب أبعادا كارثية، تهدد الإنسان والبيئة.

#الحشرات #النحل #الفواكة #البشرية #الصحة

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