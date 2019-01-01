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كيف تحمي بطاقة SIM في هاتفك من الاختراق؟

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تحمي بطاقة SIM في هاتفك من الاختراق؟


وكالات / سما /

تعتبر مشكلة اختراق بيانات بطاقة SIM من أكثر المشكلات التي يواجهها أصحاب الهواتف، فما الإجراءات التي قد تساعد على الحد من تلك المشكلات؟

أول إجراء ينصح به الخبراء لحماية بيانات بطاقة SIM هو تزويدها برمز PIN، فعند فقدان الهاتف أو فقدان بطاقة الاتصال لن يستطيع أحد الاستفادة منها أو تفعيلها في أي هاتف دون معرفة هذا الرمز، وكذلك لن يستطيع الوصول إلى الأرقام والبيانات المخزنة فيها.

ويوجد هذا الرمز عادة في الأوراق التي تمنحها الشركة للمستخدم عند شراء بطاقة الاتصال.

كما ينصح الخبراء دوما بحماية الهاتف واستعمال قفل الشاشة الذي يعتمد على الأرقام أو بصمة اليد أو الوجه، فهذه العملية تمنع الآخرين من الوصول إلى بيانات بطاقة الاتصال، أو العبث بها أو استبدال الرمز الخاص بحمايتها.

ويوصي الخبراء أيضا بعدم البوح بالمعلومات الشخصية أو البيانات العائلية للأشخاص غير الموثوق بهم أو نشر تلك البيانات على الإنترنت، فتلك البيانات كتاريخ الميلاد وغيره قد يستغلها البعض لاختراق بطاقة الاتصال واستعمالها لغاياتهم الشخصية.

وفي حال فقدان الهاتف أو بطاقة الاتصال ينصح الخبراء بالتواصل مع شركة الاتصالات فورا، وطلب إيقاف تفعيل خدمات البطاقة المفقودة، والحصول على بطاقة جديدة تحمل ذات الرقم.

كما ينصح بتفقد الخدمات المتصلة ببطاقة SIM دوما، كخدمات الإنترنت، ومدة الاتصالات التي أجريت من البطاقة، من خلال إعدادات الهاتف أو عبر تطبيقات خاصة تقدمها شركات الاتصال للمستخدمين.

#الاختراق #الهاتف #الشريحة

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