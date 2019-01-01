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وزير الزراعة: قرار الحكومة بمنع استيراد العجول من إسرائيل ساري المفعول

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة: قرار الحكومة بمنع استيراد العجول من إسرائيل ساري المفعول


رام الله / سما /

قال وزير الزراعة رياض عطاري، إن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بمنع استيراد العجول من إسرائيل، ولا يزال القرار ساري المفعول.

وأوضح، اليوم الثلاثاء، أنه اجتمع يوم الأحد الماضي مع ممثلين عن الغرف التجارية بطلب منها، أكدت خلاله على دعم قرار الحكومة وطلب تشكيل لجنة استرحام لبحث طلبات بعض التجار الذين وقعوا اتفاقيات الشراء من الجانب الآخر قبل صدور قرار الحكومة، ولم يتمكنوا من إدخال ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف، أن الحكومة قررت أمس تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والغرف التجارية من أجل تحديد معايير لدراسة هذه الاسترحامات بما لا يتعارض مع قرارها.

"وكالة وفا"

#وزير الزراعة #العجول #إسرائيل #الحكومة

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