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طالبات الكلية الجامعية لكرة القدم يسحق فريق خدمات البريج بسداسية

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالبات الكلية الجامعية لكرة القدم يسحق فريق خدمات البريج بسداسية


غزة / سما /

فاز منتخب طالبات الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بالمركز الأول في مباراة كرة القدم النسائية، والتي نظمها قسم العلوم التربوية بالشراكة مع نادي خدمات البريج ضمن الأنشطة الرياضية التي يحرص القسم على تنظيمها لطلبته في مختلف الألعاب.

 وفي تعليق لها هنأت الدكتورة نجوى صالح رئيس قسم العلوم التربوية منتخب طالبات الكلية على هذا الفوز المميز الذي يضاف إلى سجل الكلية الجامعية الرياضي الحافل بالألقاب والإنجازات المشرقة، وأشادت بالأداء المميز للمنتخب والذي اتسم بالتنافس الأخلاقي الرائع واللياقة العالية والمهارة المميزة، مؤكدة على حرص الكلية الجامعية ودعمها للأنشطة الرياضية المختلفة التي تسهم في ابراز الطاقات الرياضية الراقية ودعم هذه الطاقات بما يخدم القطاع الرياضي.

من جانبها عبرت السيدة ناريمان بدوي عن سعادتها بهذا الفوز الكبير لمنتخب طالبات الكلية في كرة القدم النسائية بنتيجة ستة أهداف نظيفة، وقالت: "حرصنا خلال الفترة الماضية على تكثيف التدريبات لتأهيل منتخبنا إلى المشاركة القوية في المباراة ولإحراز المراكز المتقدمة، والذي ظهر جليا في الأداء القوي لديهن، حيث نجحن في التغلب على منتخب نادي خدمات البريج بهذه النتيجة الثقيلة وقد حافظن على شباكهن نظيفة من أي هدف".

وفي النهاية تم تكريم لاعبات منتخب الكلية الجامعية لكرة القدم على جهودهن في إنجاح المباراة وفوزهن الساحق فيها.

#الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية #خدمات البريج

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