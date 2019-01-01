جامعة بروان الأميركية تطلق كرسياً باسم محمود درويش

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش زياد أبو عمرو، إن جامعة بروان الاميركية قررت اطلاق كرسي باسم الشاعر الفلسطيني محمود درويش يُعنى بالدراسات الفلسطينية، وذلك في رسالة تلقاها من رئيس الجامعة.

وأضاف، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة تعد من أشهر الجامعات الاميركية، وإن اطلاق كرسي باسم الشاعر محمود درويش يختص بالدراسات الفلسطينية يعتبر تقديراً عالياً للشاعر درويش والثقافة الفلسطينية، كما يعتبر تأكيداً على أهمية القضية الفلسطينية في المحافل الاكاديمية الدولية.

ومن المقرر أن يشغل هذا الكرسي شخصية اكاديمية بارزة فلسطينية أو عربية أو دولية، وستقيم الجامعة احتفالاً بهذه المناسبة عند استكمال الترتيبات اللازمة لذلك.

وتوجه ابو عمرو برسالة شكر للجامعة على هذا القرار الهام الذي يشكل إقراراً بجدارة الشاعر درويش العالمية، وبأهمية الثقافة والقضية الفلسطينية بشكل عام.