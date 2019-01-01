عريقات ينتقد إدارة ترمب وسعيها لمحادثات سلام مزعومة

رام الله / سما /

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إلى الالتزام بحل الدولتين للنزاع العربي- الإسرائيلي، وانتقد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسعي مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس جاريد كوشنر لإجراء محادثات سلام مزعومة في المنطقة.

وقال عريقات، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "جي ستريت" في واشنطن العاصمة اليوم الاثنين، "نحن ملتزمون بحل الدولتين، ليس لأن المصطلح يتسم باللطف، بل لأن هذا هو الخيار الوحيد".

وأضاف: "عش ودع غيرك يعيش، نحن هنا للحديث عن السلام، ونعني هنا السلام الحقيقي الهادف، وليس الكلمات الفارغة التي نسمعها من فريق ترمب للسلام".

وأكد أن الفلسطينيين لا ينظرون إلى الإدارة الأميركية الحالية كشريك للسلام، ولكنه كرر أن الإدارات السابقة دعمت حل الدولتين، وقال: "لقد أرادوا مني أن أركع على ركبتي، لن أفعل ذلك، ولن نفعل ذلك، ولن نتخلى عن صنع سلام حقيقي دائم".

وأوضح أنه يمكن التوصل لصيغ تحترم مصالح وحقوق جميع الاطراف، ويشمل ذلك القدس الشرقية عاصمة لفلسطين و"القدس الغربية" عاصمة لإسرائيل، ولكن بعد ذلك يمكن أن تكون المدينة مفتوحة بعد يوم من السلام.

وتابع، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تشكل عائقاً أمام السلام، وأنه من الخطأ توجيه الاتهام بمعاداة السامية لمن يعارض سياسة نتنياهو.

وحضر مؤتمر "جي ستريت"، وهي منظمة مؤيدة لإسرائيل تقول إنها "تركز على رفع الحقوق الفلسطينية وتقرير المصير باعتبارها عاملاً حاسماً في ضمان سيادة إسرائيل كدولة يهودية"، 4000 شخص.

وشارك في المؤتمر المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، ورئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلية أيمن عودة.