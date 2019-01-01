انتصاران غاليان للحوانين والأقصى في الأولى

غزة / سما /

حقق بيت حانون الأهلي فوزا غاليا على منافسه الزيتون (2-1), ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي "الحوانين" عماد السبع (17), ومحمد الحداد (66), وأحرز هدف الزيتون شادي مصبح (73).

ورفع الفائز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني, وبقي رصيد الخاسر 12 نقطة في المركز السابع.

الأقصى – التفاح (3-1)

وانتصر الأقصى على منافسه التفاح (3-1).

وأحرز ثلاثية الأقصى عمرو عطا الله بالخطأ في مرماه (58), ومحمود أبو خصيوان (75), ومحمد اللوح (94), وسجل هدف التفاح أحمد سعد (23).

ورفع الأقصى رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع, بفارق الأهداف خلف التفاح على وجه الخصوص.