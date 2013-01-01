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العمل الزراعي يستكمل سلسلة محاضرات توعوية في مدارس الضفة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

نفذ طاقم بنك البذور البلدية التابع لاتحاد لجان العمل الزراعي خلال الشهر الجاري، محاضرة لمجموعة من طلاب المدرسة التركية الفلسطينية في محافظة الخليل، للتعريف ببنك البذور البلدية وأهميته فلسطينياً، وأهمية حفظ البذور البلدية.

وتضمنت المحاضرة شرحاً لمفهوم البذور البلدية وتأقلمها بمرور السنين مع الظروف المناخية في الأراضي الفلسطينية خاصةً ظروف الجفاف، وأهمية الحفاظ على هذه البذور من الاندثار من خلال وجود بنك لحفظها وفق طرق صحيحة، وتلا المحاضرة جانباً عملياً تضمن استقبال المجموعة الطلابية في مقر بنك البذور البلدية، وتعريفهم على وحدات بنك البذور، بدءاً من مرحلة استقبال البذور وكيفية استخلاصها وتنظيفها، إما باستخدام الأجهزة أو يدوياً اعتماداً على الصنف، وصولاً إلى مرحلة التخزين، كما تناول الجانب العملي تدريب الطلاب على زراعة البذور.

وتأتي هذه المحاضرة بجانبيها النظري والعملي، ضمن سلسلة محاضرات ينفذها بنك البذور البلدية، في إطار حملة رفع الوعي تجاه البذور البلدية وأهميتها وأهمية حفظها، وأهمية الزراعة بشكل عام على المستوى الوطني والاقتصادي.

يذكر أن اتحاد لجان العمل الزراعي أسس بنك البذور البلدية في العام 2013 بهدف حفظ البذور الفلسطينية الأصيلة.

#العمل الزراعي

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