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بوفون يكشف السبب الذي دفعه للعودة إلى يوفنتوس

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوفون يكشف السبب الذي دفعه للعودة إلى يوفنتوس


وكالات / سما /

كشف حارس مرمى يوفنتوس، الإيطالي جيانلويجي بوفون عن السبب الذي أعاده إلى تورينو بعد قضاء عام واحد فقط مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأمضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، 17 موسمًا مع البيانكونيري، قبل أن يختار في صيف عام 2018 تغيير وجهته صوب العاصمة الفرنسية.

وقال بوفون في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو: ذهبت إلى باريس سان جيرمان لأنني لم أستطع أن أقول لا للمشروع، وأيضًا بسبب العقد المعروض من حيث المال.

وواصل: كما أردت أن أعيش تجربة مختلفة وأن أخرج من منطقة راحتي، وهذا كان سبب آخر للذهاب إلى فرنسا.

وأشار: لكنني قررت العودة إلى يوفنتوس في إحدى الليالي في باريس، كنت جالسًا بمفردي وأفكر في عمري 41 عامًا وأنا هنا وحدي عندما عادت عائلتي إلى إيطاليا.

وأنهى: لذلك قررت العودة، وعندما قدم يوفنتوس عرضًا لي، قبلته على الفور.

الجدير بالذكر أن بوفون لعب مع يوفنتوس منذ عودته ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي، وسُجل خلالهم في مرماه هدفين.

#بوفون #يوفنتوس

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