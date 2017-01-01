كريستيانو رونالدو: ميسي أفادني في مسيرتي الكروية

وكالات / سما /

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي أن غريمه التقليدي ليونيل ميسي أفاده كثيراً في مسيرته الكروية.

و أوضح لاعب ريال مدريد السابق أن التنافس الشديد مع نجم برشلونة الإسباني أفاد ليو أيضاً مفيداً بأن الصراع بينهما كان أمراً صحياً لنمو كلاً منهما في عالم كرة القدم.

رونالدو: التنافس مع ميسي كان صحياً

و قال رونالدو في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول ” مواجهة ميسي في إسبانيا سمحت لي بالتطور و التحسن و كذلك له ، عندما كنت لاعباً في ريال مدريد ، كنت أشعر بهذا الضغط”.

و أضاف مفيداً ” كانت منافسة صحية جداً ، الهدف المفضل لي ؟ تلك المقصية التي سجلتها في يوفنتوس في موسم 2017 -2018 “.

و يشتهر رونالدو بتفانيه في العمل و في الحصص التدريبية ، و كشف صاروخ ماديرا النقاب عن السر وراء استمرار تألقه عبر السنوات ، مفيداً بأن كل ذلك يرجع للعمل بجدية.

و أكمل رونالدو مؤكداً ” الموهبة أساس كل شيء لكنها لا شيء بدون العمل الجاد ، لم أكن لأصل لما وصلت إليه اليوم بدون ثقافة العمل و الاجتهاد”.