كونتي يفضل أرتورو فيدال على راكيتيتش في إنتر ميلان

وكالات / سما /

قرر أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي اختيار أرتورو فيدال بدلاً من إيفان راكيتيتش عند فتح نافذة سوق الانتقالات الشتوية في شهر كانون الثاني / يناير القادم.

وكان راكيتيتش الذي تقدر قيمته بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني قد ارتبط ارتباطاً قوياً بالانتقال إلى ملعب جوزبيبي مياتزا في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد تراجع حجم مشاركته.

ورفض لاعب خط الوسط الكرواتي كافة العروض التي حصل عليها للعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، لكنه أصبح منفتحاً الآن على العروض المقدمة من إنتر ميلان ومانشستر يونايتد.

ومع ذلك ، تؤكد وسائل الإعلام الإسبانية أن برشلونة ليس على استعداد للتخلي عن لاعب خط الوسط بأقل من 38 مليون يورو في شهر يناير القادم ، وهو ما قد يعيق رحيله عن ملعب كامب نو.

لماذا يفضل أنطونيو كونتي التوقيع مع فيدال على حساب راكيتيتش؟

وذكرت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية مساء اليوم الإثنين أن المدرب أنطونيو كونتي أوزع في حديث مع مجلس إدارة النادي إلى رغبته بالتوقيع مع اللاعب أرتورو فيدال واليس إيفان راكيتيتش.

وتشرح كبرى الصحف الرياضية في إيطاليا السبب الذي يدفع المدرب كونتي للتعاقد مع لاعب خط الوسط التشيلي على حساب الكرواتي ، لأن فيدال لديه عدوانية في الأداء وقدرة على التحمل.