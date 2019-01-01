ريال مدريد لم يعد مهتماً بالتوقيع مع إريكسن في يناير

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين أن نادي ريال مدريد لكرة القدم لم يعد مهتماً بالتعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وارتبط صانع الألعاب الدنماركي بالانتقال إلى ريال مدريد في يناير / كانون الثاني القادم مقابل سعر مخفض ، على اعتبار أن عقده مع توتنهام الإنجليزي ينتهي في شهر حزيران / يوينو القادم.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية أن الأخبار الواردة من ملعب سانتياجو برنابيو مخيبة لآمال مشجعي ريال مدريد ، بعدما قرر الرئيس فلورنتينو بيريز عدم اجراء أي تعاقدات جديدة في بداية العام.

وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قريباً من الانضمام إلى ريال مدريد في الميركاتو الأخير ، لكن اهتمام زين الدين زيدان بالتوقيع مع بول بوجبا أجبر الدنماركي على البقاء في نادي توتنهام.

كريستيان إريكسن سيفتح الباب أمام عروض من أندية غير ريال مدريد.

وتضيف هذه المصادر أن إريكسن سيكون أمام خيارين خلال الأسابيع القادمة ، وهو إما الموافقة على الدخول في مفاوضات لتجديد عقده مع توتنهام أو التفاوض مع نادٍ آخر للانضمام إليه في يناير القادم.

وفي حال إصرار النجم الدنماركي على عدم تجديد عقده خلال الأسابيع القادمة ، فإن توتنهام سيكون مجبراً بكل الأحوال على بيعه في سوق الانتقالات الشتوية القادمة خوفاً من خسارته بشكل مجاني في الصيف.