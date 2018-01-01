مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع خليفة بول بوجبا

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد قد حدد بديل بول بوجبا لاعب الوسط الفرنسي.

ويضع مسؤولو النادي المانشستراوي نصب أعينهم على بوبكاري سوماري نجم فريق نادي ليل الفرنسي، والذي ينتهي عقده مع نادي الليج آن بنهاية الموسم الجاري.

وكان المدير الفني النرويجي الشاب للشياطين الحمر قد صدم أنصار الفريق معلناً أن غياب بطل العالم 2018 عن تشكيلة اليونايتد قد يمتد حتى ديسمبر المقبل.

وذكر موقع إس إس بي إن الشهير أن الشياطين الحمر يعتزمون التوقيع مع اللاعب الفرنسي الشاب خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال رحيل نجم يوفنتوس الإيطالي السابق.

ويرتبط بوجبا بالانتقال إلى صفوف البيانكونيري وكذلك ريال مدريد الإسباني، حيث كان من المفهوم أنه الهدف الرئيسي لزين الدين زيدان مدرب الميرينجي لتدعيم وسط ميدان الفريق الملكي الموسم الماضي.

ولفت اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً فقط أنظار عدد من الفرق التي تلعب في دوري أبطال أوروبا من خلال العروض الجيدة التي قدمها خلال مباراتي فالنسيا وتشيلسي في دوري الأبطال هذا الموسم.

وقد ينضم سوماري إلى لاعب آخر من خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان الفرنسي، موسى ديمبيلي، حيث يبحث المدرب سولشاير عن تدعيم خط هجومه بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.