عودة لـ غانتس : كن شجاعًا مثل رابين وسأتعاون معك

القدس المحتلة / سما /

خاطب أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، مطالبًا إيّاه بأن يكون شجاعًا مثل اسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ويتخذ قرارًا بالتعاون لتشكيل الحكومة.

وقال عودة في خطاب خلال مؤتمر المنظمة اليهودية الأميركية "جي ستريت" المنعقد في واشنطن، موجهًا حديثه لغانتس والحضور "اختار رابين وتوفيق زياد (رئيس حزب حداش الأسبق)، أن يكونا شجاعين وأن يتعاونا لتشكيل حكومة، يجب أن يحدث هذا مرة أخرى".

وأضاف "نحن أوصينا بيني غانتس كرئيس للوزراء، وأدعوه ليكون شجاعًا مثل رابين، وأنا سأكون شجاعًا مثل توفيق زياد، التاريخ ينتظرنا، ومطلبنا ليس أكثر من مطلب أساسي للمساواة".

وقاد توفيق زياد إبان تلك الحقبة الزمنية كتلة برلمانية ممانعة، ولولاها لما شكل رابين حكومة في حينه.

وهاجم عودة سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهمًا إياهم بالفاسدين الذين يعملون على سلب حقوق الفلسطينيين.