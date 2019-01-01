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ترامب ينشر صورة الكلب الذي لاحق البغدادي (صورة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب ينشر صورة الكلب الذي لاحق البغدادي (صورة


وكالات

وصف الرئيس الأمريكي الكلب الذي شارك في الهجوم على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بـ"الرائع والموهوب"، ونشر صورة له.

وأعلن ترامب أن السرية رفعت عن صورة الكلب الذي شارك في "المهمة العظيمة" المتمثلة في ملاحقة البغدادي وقتله، مضيفا أن اسمه لا يزال طي الكتمان.

ورفض رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي الكشف عن اسم الكلب، مشددا على ضرورة حماية "هويته" بعد أن "أنجز مهمة استثنائية".

وقال: "لا ننشر حاليا صورا عن الكلب أو اسمه أو معلومات أخرى عنه لحماية هويته"، إلا أن الرئيس الأمريكي كان له رأي آخر، حيث رفع السرية عن صورة الكلب، لكنه لم يفش اسمه.

أعلن في وقت سابق أن كلبا شارك القوات الخاصة في الهجوم على مخبأ البغدادي في محافظة إدلب بسوريا، وأصيب خلال العملية، إلا أن ميلي أكد في وقت لاحق أن الكلب العسكري أصيب بجروح طفيفة وعاد إلى مزاولة عمله بعد تعافيه.

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