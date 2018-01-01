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جنين: الاحتلال يجري مسحًا هندسيًا لمنزل عائلة الأسير قنبع

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الاحتلال يجري مسحًا هندسيًا لمنزل عائلة الأسير قنبع


رام الله / سما /

ذكر متحدث عسكري إسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن وحدة الهندسة في جيش الاحتلال أجرت الليلة الماضية مسحًا هندسيًا لمنزل عائلة الأسير أحمد قنبع من جنين، وذلك للمرة الثانية.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لتنفيذ عملية هدم منزل عائلة قنبع، حيث تم تسليم العائلة إخطارًا بذلك مع إمكانية تقديم استئناف ضد القرار خلال 72 ساعة.

وكانت قوة إسرائيلية هدمت المنزل في نيسان/ أبريل 2018، وتم إعادة بنائه مؤخرًا.

وأعلن جهاز الشاباك في كانون الثاني/ يناير 2018 عن اعتقال قنبع بتهمة مشاركته في عملية قتل الحاخام رازئيل شيفاح في عملية إطلاق نار مع الشهيد أحمد جرار.

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