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كوخافي يلغي تعيين ضابط كبير في جيش الاحتلال .. ما علاقة خانيونس ؟

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يلغي تعيين ضابط كبير في جيش الاحتلال .. ما علاقة خانيونس ؟


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ألغى تعيين ضابط كبير في موقع استخباراتي مهم، بسبب الفشل في عملية خانيونس، قبل نحو عام.

وبحسب الصحيفة، فإن كوخافي ألغى التعيين قبل شهر ونصف من تولي الضابط المنصب الجديد في الوحدة التكنولوجية الاستخبارية، وهي الوحدة الأهم والأبرز في العمل الاستخباراتي وتمثل وحدة النخبة التجسسية.

ووفقًا للصحيفة، فإن الضابط كان يعمل في هيئة الأركان، وأن إلغاء تعيينه يأتي كجزء من الدروس المستفادة من عملية خانيونس.

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