انطلاق أعمال منتدى "دافوس الصحراء" اليوم في الرياض بحضور كوشنر

يشارك عشرات رجال الأعمال والمسؤولين في مؤتمر استثماري مهم في الرياض اليوم الثلاثاء، ما يمنح المملكة العربية السعودية مناسبة جديدة لطي صفحة جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي التي ألقت بظلالها على المنتدى السنوي العام الماضي.

ويسهم الاقبال القوي على مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يستمر من الثلاثاء إلى الخميس، والذي يُطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" تيمنا بمؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا، في دعم جهود ترميم صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تحدثت تقارير عن دور له في الجريمة التي وقعت في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018.

ومن أبرز المشاركين في المنتدى، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل جايير بولسونارو، وهو ضيف الشرف. كما أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين سيقود وفدا أميركيا بارزا يضم جاريد كوشنير، صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره. وبحسب وسائل إعلام أميركية، ستشارك شركات كبرى في المؤتمر عبر مسؤولين كبار فيها، بينها "جي بي مورغن" و"سيتي غروب".

وتترقب الشركات الكبرى والمصارف إعلان شركة أرامكو النفطية السعودية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وتسعى للحصول على دور ما في عملية البيع التاريخية هذه. وتخطط المملكة لطرح خمسة بالمئة من أسهمها في السوق، فيما يقدر محللون قيمته بما بين 1,5 و2 تريليون دولار.

ويقول مراقبون إن بعض الشركات العالمية التي تسعى إلى تفادي أي ضرر في سمعتها جراء ممارسة أعمال تجارية مع السعودية، ستتجنّب المؤتمر، ولكن من المرجح أن تجري اجتماعات على هامشه.

ورأت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، "تعود الشركات بهدوء إلى أنشطتها الهادفة لتحقيق أرباح في السعودية، لكنّ مسألة حقوق الإنسان تضعها تحت المجهر".

وتواجه الرياض صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاجها، الا أنها خفّفت القيود المفروضة على حقوق المرأة وبدأت في إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها واستضافات حفلات موسيقية وفعاليات ترفيهية. وتقدّمت المملكة مؤخرا 30 مرتبة لتصل إلى المرتبة 62 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية، بحسب البنك الدولي.