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وزيرة خارجية السويد الجديدة: حركة المقاطعة (BDS) شرعية وليست معادية للسامية

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة خارجية السويد الجديدة: حركة المقاطعة (BDS) شرعية وليست معادية للسامية


ستوكهولم/وكالات /


 

 قالت وزيرة الخارجية السويدية الجديدة آن ليندا، إن حركة المقاطعة (BDS) حركة شرعية، وأن حكومة بلادها "لا ترى تشابها بين نشاطاتها ونشاطات معادية للسامية".

وأضافت آن ليندا، في تصريحات لها بالبرلمان السويدي، اليوم الاثنين، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت" على موقعها، "أن الحكومة السويدية لا تدعم مقاطعة إسرائيل، ولكنها ترى أن حركة المقاطعة تحمل تعبيرا وحقوقا في تمثيل مواقفها".

وأشارت إلى أن "السويد والاتحاد الأوروبي يدعمان منظمات المجتمع المدني التي تعمل بطرق مختلفة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل من إسرائيل وفلسطين"، معربة عن اعتقادها أن "حركة المقاطعة وسيلة سياسية مشروعة كجزء من صراع سياسي غير عنيف، من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، وحرية التعبير، ووقف الاحتلال".

كما أقرت الوزيرة ليندا، في تصريحاتها، أن بلادها تدعم المنظمات التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي.

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