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الممثليات الإسرائيلية ترفع حالة التأهب بعد تحذير لنتنياهو من إيران

الإثنين 28 أكتوبر 2019 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الممثليات الإسرائيلية ترفع حالة التأهب بعد تحذير لنتنياهو من إيران


القدس المحتلة / سما /

أكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن عدة ممثليات إسرائيلية في الخارج، رفعت حالة التأهب، بداعي تزايد التهديدات على الممثليات، والخشية من عمليات إيرانية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة، أن رفع حالة التأهب يأتي على خلفية "تحذيرات" رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو ، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وكان نتنياهو، قد حذر اليوم، من أن إيران نصبت صواريخ بعيدة المدى في اليمن، قادرة على استهداف إسرائيل.

يشار إلى أن جميع السفارات الإسرائيلية ستكون مغلقة، يوم غد الثلاثاء، ضمن جملة من التشويشات في العمل، ذات صلة بتراجع شروط الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين.

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