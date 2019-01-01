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ليبرمان:"نتنياهو يتحدث عن حكومة وحدة وطنية ولكنه يقودنا إلى انتخابات ثالثة"

الإثنين 28 أكتوبر 2019 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان:"نتنياهو يتحدث عن حكومة وحدة وطنية ولكنه يقودنا إلى انتخابات ثالثة"


القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب يسرائيل بيتنو، أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، بعد يوم من اجتماع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وبيني غانتس في تل أبيب،"لا أرى بديلاً لاقتراح يسرائيل بيتنو، أي أن نتنياهو سيكون أول من يتناوب على منصب رئيس الوزراء، وثانياً لن تكون هناك كتلة".

وأضاف "لسوء الحظ، كل ما يمكنني رؤيته الآن هو نتنياهو، الذي يتهم الجميع فقط، إنه يلعب لإلقاء اللوم على الآخرين، إنه يتحدث عن حكومة وحدة وطنية، لكنه يقودنا إلى انتخابات ثالثة".

ومن جهته قال زعيم أزرق ابيض بيني غانتس، اليوم الاثنين، في خطاب للبرلمان الإسرائيلي في القدس، "التقيت أمس برئيس حزب الليكود وللأسف لم نتمكن من التقدم في أي نقطة على الإطلاق"، وأضاف "يفضل اثنان من أعضاء الليكود الذهاب إلى انتخابات ثالثة بدلا من الاتحاد". وتابع "يصر الليكود على البقاء مع كتلة فقط للحفاظ على رئيس الوزراء الذي كان في السلطة لمدة 10 سنوات بالفعل"، وأشار غانتس إلى أن "الخيار الأسوأ سيكون الذهاب في اتجاه انتخابات الثالثة".

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