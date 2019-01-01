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هشام كحيل : حماس وافقت على انتخابات منفصلة مبدئياً

الإثنين 28 أكتوبر 2019 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هشام كحيل : حماس وافقت على انتخابات منفصلة مبدئياً


غزة / سما/

أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس وافقت على إجراء الانتخابات بشكل تتابعي ، تشريعية ومن ثم رئاسية وذلك خلال لقاء وفد لجنة الانتخابات مع الفصائل في غزة اليوم.

وأضاف كحيل أن الحديث خلال اجتماع وفد لجنة الانتخابات مع الفصائل تركز على موضوع الانتخابات، ولم يكن هناك أي رفض بشأن موضوع تتابع الانتخابات التشريعية والرئاسية. بحسب موقع النجاح.

وأوضح، ان ما جرى خلال الاجتماع هو اختراق ايجابي فيما يتعلق بتزامن الانتخابات، وأن الأوضاع تسير بشكل إيجابي.

في ذات السياق، أعلن رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في مؤتمر صحفي عقب لقائه بالفصائل بغزة، أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأننا مقبلون على انتخابات. واعداً بأن الزيارة القادمة ستحمل أشياء إيجابية.

وبدوره، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، على جاهزية حركة حماس لخوض الانتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني).

وعلى الفور من انتهاء الاجتماع دشن نشطاء حماس هاشتاق #جاهزين، للتأكيد على جاهزية حركة حماس لخوض الانتخابات.

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