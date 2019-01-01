البنتاغون: سننشر فيديو لعملية تصفية البغدادي بعد رفع السرية عنه

واشنطن/ وكالات/

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي أن البنتاغون سينشر لقطات فيديو وصورا لعملية تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بعد رفع السرية عنها.

وأشار ميلي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إلى أن البنتاغون ليس مستعدا بعد لنشر الصور والفيديو، لكنه يستعد لرفع السرية عنها، مضيفا: "سترون التصوير خلال الأيام القريبة في إطار مؤتمرات صحفية للقيادة المركزية (سينتكوم)".

وأضاف أنه خلال العملية تم القبض على "رجلين بالغين" من أعوان البغدادي، وهما محتجزان حاليا لدى الولايات المتحدة، دون أن يكشف عن هويتيهما.

كما أكد أنه تم أخذ "مواد معينة" من مكان العملية بمحافظة إدلب، ورفض التوضيح ما هي "المواد" حتى "تتم معالجتها بشكل مناسب".

وأشار كذلك إلى اكتمال الإجراءات المتعلقة بالتخلص من رفات البغدادي، مشيرا إلى أنه "تم التعامل معها بطريقة مناسبة".

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الوضع الأمني في سوريا، لا يزال معقدا على الرغم من مقتل أبو بكر البغدادي، مضيفا أن تصفيته تعتبر ضربة كبيرة لبقايا تنظيم "داعش".

وأكد إسبر تمسك الولايات المتحدة بمواصلة محاربة "داعش" ضمن التحالف الدولي.

بالإضافة إلى ذلك جدد إسبر تأكيده على أن الولايات المتحدة ستقوم بـ "حماية" الحقول النفطية في سوريا، مشيرا إلى أنها كانت "مصدر تمويل "داعش" عندما كان البغدادي على قيد الحياة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "سترد بحزم على أي قوى ستهددها" في سوريا، مشيرا إلى أن هدف الولايات المتحدة توفير إمكانية لـ "قوات سوريا الديمقراطية" للاستفادة من الحقول النفطية.