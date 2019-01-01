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غزة: بشكل مفاجئ رفع يافطات #جاهزين للانتخابات

الإثنين 28 أكتوبر 2019 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: بشكل مفاجئ رفع يافطات #جاهزين للانتخابات


غزة / سما /

 تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الإثنين، صورًا لملصقات كبيرة عُلقت عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة، حول الانتخابات.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة يجريها وفد من لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة.

وكُتب على المُلصقات المُعلقة: "جاهزين للانتخابات". حيث يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إبلاغ حركة " حماس "، الفصائل ولجنة الانتخابات جاهزيتها للانتخابات وموافقتها على إجرائها وتسهيل متطلبات إنجاحها.

يذكر أن وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة  د. حنا ناصر، التقى الإثنين بمدينة غزة، قيادة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية.

وقال يحيى السنوار في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء الذي عقد بمكتبه في غزة: "كنا وما زلنا وسنظل مع خيارات شعبنا، ومع أن نحتكم للشعب ولن نختلف معه في يوم من الأيام".

وأضاف: "جاهزون للانتخابات دوما وسنجعلها رافعة لتصويب المسارات الاستراتيجية في تاريخ شعبنا خلال ربع العقد الماضي".

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