ملادينوف يعلق على قرار محكمة رام الله بحجب مواقع اخبارية فلسطينية!

القدس المحتلة / سما /

عبر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عن استغرابه من قيام سلطة رام الله بحجب مواقع إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي.

وقال خلال احاطته الدورية حول الوضع في فلسطين امام مجلس الأمن يوم الاثنين، " أنا منزعج من قرار محكمة بداية رام الله بتاريخ 17 أكتوبر، والذي أمر بحجب 50 موقعا إلكترونياً فلسطينيا وعربيا وبعض مواقع فيس بوك متهمة بتوجيه انتقادات للسلطة الفلسطينية ومسؤوليها.

وأضاف قائلا، ان الحق الأساسي لحرية الرأي والتعبير، والحريات المرافقة للحصول على المعلومات مهمة جدا، ويجب حمايتها.