تونس: فلسطين تشارك في دورة نجيب عياد لأيام قرطاج السينمائية

تونس /سما/

استهلت دولة فلسطين مشاركتها بدورة نجيب عياد لأيام قرطاج السينمائية، بعرض فيلم فلسطيني قصير للمخرجة الفلسطينية سوزان يوسف .

والفيلم بعنوان أمستردام أو اناتوليا، ويتطرق إلى بعض العادات والتقاليد في الموروث الشعبي، التي هي مجال انتقاد.

وكانت دورة نجيب عياد لأيام قرطاج السينمائية قد افتتحت مساء أمس بمشاركة أكثر من 40 دولة بنحو 200 فيلم روائي وقصير ووثائقي، وتستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وتشارك فلسطين بفيلمين، "أمستردام" الذي عرض بمسابقة الأفلام القصيرة، وفيلم "حشيشتان" للمخرجة ميس سليمان في مشاريع الأفلام الوثائقية.