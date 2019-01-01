قرارات مجلس الوزراء.. الحكومة تقرر صرف 350 مليون شيكل للقطاع الخاص والمستشفيات

رام الله / سما /

قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، في جلستها الأسبوعية، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، بدء إجراءات صرف 350 مليون شيقل للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص والمستشفيات.

وأوضحت الحكومة أن هذه الدفعات ستشمل جميع مقدمي الخدمات حسب النسب المتعلقة بحجم ديونهم، وذلك في ضوء دراستها للأولويات في تسديد المستحقات المترتبة للقطاع الخاص.

ووافق مجلس الوزراء على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيقل.

وفي سياق آخر رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بما جاء في البيان الختامي للقمة الـ 18 لدول حركة عدم الانحياز، التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، والذي أكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأدان سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض الفلسطينية، وافتتاح الولايات المتحدة الأميركية سفارتها في مدينة القدس ودعا إسرائيل إلى وضع حد لانتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي.

وشدد على أهمية الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية واستمرار تحفيز حالة التضامن مع فلسطين وشعبها ومقدساتها، والتصدي للمشاريع التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحت عناوين حلول اقتصادية وانسانية.

وبارك اشتية حصول دولة فلسطين على منصب نائب رئاسة المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (الألكو)، خلال الدورة 58 للمنظمة التي عُقدت في العاصمة التنزانية دار السلام.

وقال "إن وجودنا في هذه المنظمة له أهمية كبرى، فجزء من صراعنا مع الاحتلال ذو بعد قانوني، ومنظمة الألكوا التي تضم 47 دولة افريقية وآسيوية تهدف الى تقديم الخدمة كهيئة استشارية للدول الأعضاء في المنظمة في مجال القانون، وتعمل كمنتدى للتعاون الآسيوي والإفريقي في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك".

وجدد إدانة اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، واعتداءات المستوطنين على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أشجارهم لقطف ثمارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وقرر المجلس:

الموافقة على الاحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيقل.

المصادقة على عطاء مشروع منظومة الدفع الالكترونية الحكومية.

المصادقة على نظام المهام والاختصاصات لوزارة الدولة للريادة والتمكين.

المصادقة على عدد من الاتفاقيات الموقعة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وجهات دولية.

تشكيل لجنة لدراسة ووضع تعريف وطني واضح وقابل للقياس لمفهوم الفقر المتعدد الأبعاد.

اعتماد وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال العامة والإسكان كجهة مختصة بالرقابة والتفتيش على انفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخرسانة الجاهزة الطرية.