المفتي: غدا غرة ربيع الأول

القدس المحتلة / سما /

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أن يوم غد الثلاثاء 29 تشرين الأول 2019، هو الأول من شهر ربيع الأول لعام 1441هـ، وعليه فإن الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف تكون يوم السبت 12 ربيع الأول لعام 1441هـ، الموافق 9/11/2019م.

وتمنى حسين أن تحل هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. ودعا المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات التي تمارسها سلطات الاحتلال وغلاة المتطرفين والمستوطنين ضده.