  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصرع 7 أشخاص بسيول في منطقة حفر الباطن بالسعودية

الإثنين 28 أكتوبر 2019 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 7 أشخاص بسيول في منطقة حفر الباطن بالسعودية


الرياض /سما/

 لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الاثنين، بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة حفر الباطن شمال شرق السعودية.

ونقلت وسائل اعلام سعودية، عن بيان صادر عن الدفاع المدني في مدينة حفر الباطن قرب الحدود مع الكويت، أنه "قام بإخلاء 16 شخصا وإيواء سبعة أشخاص".

وقررت السلطات تعليق الدوام المدرسي في حفر الباطن، اليوم الاثنين بسبب "التغييرات الجوية" والأمطار.

وشهدت السعودية في كانون الثاني/ يناير الماضي سيولا تسببت بها أمطار غزيرة، ما أدى إلى مصرع 12 شخصا، بينهم عشرة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غرب المملكة.

الأكثر قراءة اليوم

من هي كايلا التي حملت عملية قتل البغدادي اسمها ؟ (صور)

العاملون بوزارة الخارجية والامن الاسرائيلي يهددون بتعطيل السفارات واغلاق المعابر مع السلطة

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل ونتائج اجتماع نتنياهو مع غانتس في الكرياه

سيرة دمويّة لزعيم تنظيم داعش "الشّبَح" أبو بكر البغدادي

تقرير : مساعده و"النصرة" ساهموا بالإيقاع بالبغدادي

وسائل إعلامية لبنانبة: الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال الـ٢٤ ساعة

لواء كفير سينتشر الأسبوع المقبل على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

ملادينوف: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال "سيئة" ويوجه رسالة للفصائل مفادها..

الأجواء إيجابية.. حنا ناصر: اتفقنا على عدة بنود مع الفصائل ونقترب من الانتخابات كثيرًا

11

جاهزون لخوضها وتقديم التسهيلات.. حماس: لم نلمس أي جدية لأبو مازن وحركة فتح تجاه العملية الانتخابية!

860x484 (1)

السنوار : مستعدّون لإجراء الانتخابات والمشاركة فيها

u

جنرال إسرائيلي: إيران تستطيع تحويل إسرائيل إلى منطقة منكوبة لا يمكن العيش فيها