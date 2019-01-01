مصرع 7 أشخاص بسيول في منطقة حفر الباطن بالسعودية

الرياض /سما/

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الاثنين، بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة حفر الباطن شمال شرق السعودية.

ونقلت وسائل اعلام سعودية، عن بيان صادر عن الدفاع المدني في مدينة حفر الباطن قرب الحدود مع الكويت، أنه "قام بإخلاء 16 شخصا وإيواء سبعة أشخاص".

وقررت السلطات تعليق الدوام المدرسي في حفر الباطن، اليوم الاثنين بسبب "التغييرات الجوية" والأمطار.

وشهدت السعودية في كانون الثاني/ يناير الماضي سيولا تسببت بها أمطار غزيرة، ما أدى إلى مصرع 12 شخصا، بينهم عشرة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غرب المملكة.