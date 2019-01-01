القواسمي: صمود شعبنا والرئيس أسقط صفقة العار

رام الله /سما/

اكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي أن صفقة العار سقطت تحت وطأة صمود شعبنا والقيادة الفلسطينية ممثله بالرئيس محمود عباس، الذي عبر عن إرادة صلبه امام كل الضغوطات والتهديدات السياسية والاقتصاديه

وشدد القواسمي في اتصال هاتفي من رام الله، على ضرورة انهاء الانقسام من خلال الديمقراطية وصناديق الاقتراع، واجراء انتخابات عامه نعود من خلالها للسلطه العليا وهو الشعب الفلسطيني ليقول كلمة الفصل.

وعن تصريحات حماس حول الانتخابات قال القواسمي "نأمل أن تكون إيجابية من ناحية المضمون، وسوف ننتظر إلى حين عودة الأخ حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات للاستماع إلى ما آلت اليه المشاورات مع حركة حماس في قطاع غزة، ونآمل ان لا يكون هناك عقبات".