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غانتس: لا تقدم مع نتنياهو وأجواء إيجابية مع ليبرمان

الإثنين 28 أكتوبر 2019 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لا تقدم مع نتنياهو وأجواء إيجابية مع ليبرمان


القدس المحتلة / سما /

 قال بيني غانتس، زعيم حزب أزرق- أبيض المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، إنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات التي جرت مع حزب الليكود، خاصةً اللقاء الذي جمعه مع بنيامين نتنياهو.

وأوضح غانتس في تصريح نقله موقع "يديعوت أحرونوت" أنه لم يتمكن من الوصول لتحقيق أي نتيجة، وأنه يأمل في أن ينجح لاحقًا بذلك.

وأكد أن حزبه يطمح لتشكيل حكومة واسعة يكون هدفها التعامل مع الوضع الأمني، وليس تقديم حصانة لأي شخص، مشيراً إلى أن الليكود يصر على أن يمثل كتلة اليمين وأن يكون هناك حصانة له ولزعيمه.

وفي سياق متصل، أعلن حزب غانتس أن اللقاء الذي جمع الأخير مع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا تم في أجواء إيجابية، واتفقا على الاجتماع مجدداً.

وأشار بيان الحزب إلى أن الاجتماع ناقش القضايا الأمنية وميزانية الدولة والسيناريوهات السياسية المحتملة. مشيرًا إلى أنهما اتفقا على أن تعقد فرق التفاوض من الحزبين اجتماعاً استكمالياً لما جرى التوافق عليه.

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