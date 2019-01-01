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العمادي يلتقي ملادينوف لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.. اليك تفاصيله

الإثنين 28 أكتوبر 2019 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يلتقي ملادينوف لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.. اليك تفاصيله


القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، بمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في مقر الأمم المتحدة بالقدس اليوم الاثنين.

واستعرض العمادي جهود دولة قطر للتخفيف عن سكان قطاع غزة، والتي كان آخرها التوجيهات السامية لسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتقديم منحة بقيمة 480 مليون دولار أمريكي للشعب الفلسطيني، خُصص منها 180 مليون دولار لقطاع غزة.

وناقش الطرفان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والجهود المشتركة لتحسينها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الكهرباء والمشاريع الإغاثية ومشاريع التشغيل المؤقت للخريجين والعمال، مؤكدين استمرار الجهود المبذولة لتحقيق ذلك.

من جهته، أكد ملادينوف أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لرفع الحصار عن غزة وتحقيق الوحدة الفلسطينية، مثمّنا مواقف دولة قطر والمساعدات التي قدمتها للفلسطينيين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية في سبيل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة لسكان قطاع غزة.

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